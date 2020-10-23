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روسيا تكشف عن "يعسوب" يستهدف عبوات ناسفة مبتكرة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تكشف عن
Aleksandr Melnikov
صورة أرشيفية
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كشفت روسيا في معرض "إنتربوليتيخ" الذي تختتم أعماله يوم 23 أكتوبر في موسكو عن درونها الصغير" المسمى بـ "ستريكوزا" (اليعسوب) الذي يخصص للبحث عن عبوات ناسفة مبتكرة وتحييدها.

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ونقلت صحيفة Defence World  عن كبير الخبراء في شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية، ألكسندر سلوبوديانيوك، قوله إن الدرون عبارة عن مروحية صغيرة مزودة برادار وكاميرا ولوحة تحكم عن بعد، ما يمكنه من النزول إلى العبوة الناسفة المكتشفة وفحصها بالتفصيل وإرسال صورتها إلى مشغل الدرون.

وبعد التعرف على العبوة الناسفة يركب الدرون عليها  شحنة من مادة التروتيل ويبتعد عنها. أما مشغل الدرون فيقوم بتفجيرها عن بعد.

المصدر: سلاح روسيا

 

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