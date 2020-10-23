روسيا تعرض جهازا يكتشف الدرونات بأصواتها

افتتح في موسكو معرض "إنتربوليتيخ – 2020" الذي تشارك فيه 120 شركة ومؤسسة تعرض أحدث التكنولوجيات في مجال الأمن.

وبينها شركات "روس أوبورون أكسبورت"، شوابي"، "روس إلكترونيكا" الروسية وغيرها.

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وكشقت شركة "روس إلكترونيكا"، بصفتها فرعا لشركة "روستيخ" الروسية، في أول يوم المعرض عن جهاز حديث يسمى بـ "أتاكا، شوروخ" باستطاعته اكتشاف درونات صامتة محلقة في الجو بناءً على صوت ضعيف تطلقه في الجو.

وتعتزم الشركة أن تطلق العام المقبل الإنتاج الصناعي للجهاز المذكور.

ولفت الجهاز اهتمام أجهزة الأمن والقوات المسلحة الروسية على حد سواء.

وتم تزويد الجهاز بمذياع حساس جدا يسمح بتحديد موقع الدرون المقترب. ويتوقف مدى اكتشاف الدرونات على مستوى الضجيج الصوتي المحيط بالدرون المحلق. وقد يتراوح بين 150 مترا و500 متر. أما عدد الأجهزة ومواقعها فيتوقف على خصوصيات المنشأة المراد حمايتها من الدرونات.

وقال مدير عام شركة "ألماس" العلمية الإنتاجية، ميخائيل آبيت، أن برمجيات الجهاز تضم برنامج تحليل الأوضاع الخارجية الذي يسمح، فضلا عن اكتشاف الدرونات المحلقة في الجو، باكتشاف كوارث طبيعية وتكنولوجية وحشود من الناس تطلق أصواتا مميزة.

وقال مصممو الجهاز إنه يمكن تكييفه على أنظمة ما يسمى بـ "المدينة الآمنة". كما يمكن التنسيق بين جهاز الاستطلاع الصوتي ومنظومة إسكات ترددات الدرون "أكاتا – دي بي إس" التي صممها خبراء شركة "روي إلكترونيكا"، والتي تسكت إشارات "جي بي إس" و"غلوناس" الواردة من وإلى الدرون.

المصدر: سلاح روسيا