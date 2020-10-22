الأسطول الحربي الروسي يتسلح بـ 3 سفن قتالية جديدة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الأسطول البحري في جيش البلاد سيحصل على 3 سفن قتالية جديدة حتى عام 2023.

وفي مقابلة صحفية قال مدير مصنع "AK-BARS" الروسي لصناعة السفن، رينات ميستاخوف: "سيعمل مصنعنا على بناء 3 سفن دوريات قتالية جديدة في إطار المشروع الحكومي رقم 22160، السفن الثلاث نطورها لصالح الأسطول الحربي البحري في الجيش الروسي".

وأضاف "تقتضي الخطة تطوير 6 سفن لصالح الجيش في إطار المشروع المذكور، لقد قمت بتسليم الأسطول أول سفينتين، وهناك سفينة أخرى تمر بمرحلة الاختبارات حاليا، والسفن الثلاث الباقية ستسلم مع حلول العام 2023".

وتطور روسيا في إطار المشروع 22160 سفينة قتالية وسفنا للدوريات البحرية يبلغ مقدار إزاحتها للمياه 1300 طن، ولها القدرة على الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع مسافات 6000 ميل أثناء المهمات، والعمل لمدة 60 يوما دون التزود بالوقود والمؤن.

إقرأ المزيد

ويمكن لهذه السفن نقل طواقم مؤلفة من 80 شخصا، كما جهزت بأحدث معدات التوجيه والملاحة والاتصالات، وسلحت بمدافع أوتوماتيكية AK-176MA من عيار 76.2 ملم، ومدافع رشاشة، ومنظومات Gibka وShtil-1 الصاروخية للدفاع الجوي، ومنصات لحمل المروحيات.

المصدر: سلاح روسيا