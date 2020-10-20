"غوغل" تنشر صورة فوتوغرافية لطائرة أمريكية غامضة
نشرت شبكة الإنترنت صورة فوتوغرافية لطائرة غامضة التقطتها شركة Google Maps الأمريكية في منطقة تابعة لفرع من شركة " لوكهيد مارتن" الصناعية العسكرية الأمريكية .
ويتخصص الفرع في تصاميم سرية معروفة كـ Skunk Works
Found this at Lockheed Martin SkunkWorks on googlemaps a few mins ago. Any idea what it is? @ValerieInsinna@Aviation_Intelpic.twitter.com/jHohrFzXXZ— Martin Campbell (@mart__land) October 15, 2020
أما المستخدم، مارتين كامبل، فنشرها في مدونته على "تويتر".
وتساءل المستخدم الذي نشر صورة الطائرة الغامضمة " هل هناك أفكار بشأن الغاية من تلك الطائرة؟".
فيما يرى محرر قسم The War Zone في صحيفة The Drive الأمريكية أن الطائرة عبارة عن درون استراتيجي مقاتل من طراز Х-47А.
المصدر: سلاح روسيا