روسيا تختبر منظومات "بانتسير" في سفنها الصاروخية

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن أسطول بحر البلطيق أجرى تجارب ناجحة لاختبار منظومات "بانتسير" للدفاع الجوي التي جهزت بها إحدى السفن التابعة لجيش البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "منتصف أكتوبر الجاري أجرى أسطول بحر البلطيق تجارب ناجحة اختبرت خلالها منظومة بانتسير-إم التي جهزت بها سفينة أودينتسوفو الصاروخية الروسية".

وأضاف البيان "خلال الاختبارات تم التعامل مع الأهداف الجوية باستخدام منظومات بانتسير وأنظمة الدفاع الجوي المختلفة التي جهزت بها السفينة، وكانت الأهداف عبارة عن طائرات مسيرة من نوع M-6 تم إطلاقها من الجو من مقاتلات Su-27 تابعة للوحدات الجوية في أسطول بحر البلطيق.. الاختبارات جرت بمشاركة مختصين من الشركات المصنعة للسفينة ومنظومة بانتسير، وبحضور أعضاء من اللجنة الحكومية التابعة لوزارة الدفاع".

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وطورت روسيا سفينة "أودينتسوفو" في إطار المشروع الحكومي رقم 22800، وأنزلتها أول مرة إلى المياه عام 2018، ومن المفترض أن يتم تسليمها لأسطول بحر البلطيق في الجيش الروسي قبل نهاية العام الجاري.

ويبلغ طول هذه السفينة 67 مترا، وعرضها 11 م، ويمكنها الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، كما جهزت بمدافع رشاشة من نوع AK-176MA، و8 منصات لإطلاق صواريخ "كاليبر"، ومنصات "بانسير-إم" للدفاع الجوي، إضافة إلى مدافع ورشاشات آلية.

المصدر: سلاح روسيا