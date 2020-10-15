الدفاع الروسية تنشر فيديو عن هبوط اضطراري لطائرة نقل بوزن 300 طن

أفاد ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية بإجراء فحص الجاهزية الوزاري في وحدات القوات الجوية والفضائية المرابطة بمقاطعة تفير الروسية.

وقضى الفحص بتدريب أفراد طواقم طائرات النقل " آن – 124" (روسلان) على قيادة الطائرة في ظروف الطقس السيئ والهبوط الاضطراري على مدرج مبلل بالمطر.

وقام الطيارون بقيادة طائرة النقل بوزن 300 طن في مسار معين لهم، ثم تلقوا أمرا بالهبوط الاضطراري على المدرج الرطب في أحد المطارات العسكرية في مقاطعة تفير الروسية. ولم تنجح الطائرة في الهبوط في محاولة أولى، ثم عادت لتقوم بمحاولة أخرى ونجحت.

يذكر أن "روسلان" هي أكبر طائرات النقل في روسيا وثانيها في العالم من حيث الحمولة. ويبلغ باع جناحها 73 مترا، والوزن الأقصى عند الإقلاع 392 طنا.

وبمقدورها أن تحمل 400 مظلي مسلح أو 800 جندي عادي. وتحلق الطائرة بسرعة 865 كلم/ساعة إلى مسافة 12 ألف كلم وعلى ارتفاع 12 كلم.

المصدر: سلاح روسيا