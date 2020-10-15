روسيا تختبر جاهزية طائراتها العملاقة وقاذفاتها الاستراتيجية

نفذت فرق تابعة لسلاح الجو الروسي مؤخرا عدة تدريبات عملية اختبرت فيها جاهزية طائرات الشحن الكبيرة والقاذفات الاستراتيجية البعيدة المدى.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قاذفات استراتيجية من نوع Tu-160 و Tu-95MS نفذت مؤخرا تدريبات عملية فوق منطقة ساراتوف جنوب غرب البلاد.

وخلال التدريبات حلقت القاذفات على ارتفاعات متفاوتة، ونفذت مهمات للتزود بالوقود في الجو، كما تمرن أفراد طواقمها على محاكاة الحالات الطارئة وتشغيل الطائرات في الجو بـ 3 محركات بدل 4، وتدربوا على عمليات إطلاق الصواريخ المجنحة.

أما الفنيون في المطارات العسكرية فقد أجروا تدريبات على التحضير لعمليات إقلاع وهبوط الطائرات وتجهيزها بأسرع وقت للطلعات الجوية.

من جهة أخرى أجرت الفرق العسكرية في سلاح الجو الروسي تدريبات عملية في منطقة تفير استخدمت فيها طائرات النقل العملاقة An-124 "روسلان"، حيث تمرنت طواقم هذه الطائرات على تنفيذ عمليات الإقلاع والهبوط في ظروف الطقس الماطر وظروف الرؤية الضعيفة بسبب الأحوال الجوية السيئة.

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وتبعا لوزارة الدفاع الروسية فإن جميع فرق طيران النقل العسكري في البلاد ستخضع لمثل هذه التدريبات قبل انتهاء العام الجاري.

المصدر: سلاح روسيا