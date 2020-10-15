صحيفة صينية تقارن بين "صياد الليل" الروسية و"الأباتشي" الأمريكية

قارن الخبراء الصينيون بين مروحيتي "مي – 28 إن إم" (صياد الليل) الروسية و AH-64 Apache الأمريكية.

وتوصلوا إلى استنتاج مفاده بأن "صياد الليل" تبدو مخصصة لتدمير المروحية الأمريكية.

وقالت صحيفة "أينو سمي" الإلكترونية الروسية نقلا عن صحيفة Sina الصينية إن "صياد الليل" تستطيع تدمير الأهداف المحلقة أمامها وخلفها وعلى جانبيها على حد سواء وذلك بفضل تزويدها بصاروخ يوجه بأشعة تحت الحمراء من طراز "لوتشنيك".

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وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن "صياد الليل" تتوفر لديها فرص مضمونة لإسقاط Apache الأمريكية.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن "مي – 28 إن إم" الروسية التي بدأ إنتاجها الصناعي عام 2009 تختلف عن "أباتشي" اختلافا جذريا، إذ أنها تمتلك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. أما مواصفاتها الجوية والقتالية فتتفوق على مواصفات "أباتشي" فيما يتعلق بخرق الدروع والاستطلاع والتقاط الأهداف.

وتوصلت الصحيفة الصينية في ختام مقال نشرته إلى استنتاج يفيد بأن مروحية "مي – 28 إن إم" الروسية ستستعرض تفوقها على "أباتشي" الأمريكية القديمة في حال وقوع أي اشتباك قتالي معها.

المصدر: سلاح روسيا