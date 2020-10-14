توقعات ببرودة المناخ العالمي في السنة المقبلة

يعتقد إيغور موخوف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، أن سنة 2021 المقبلة قد تكون أكثر برودة من السنة الحالية.

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وقال موخوف في اجتماع مجلس رئاسة أكاديمية العلوم الروسية، "بدأت السنة الحالية في مرحلة النينو (تقلبات درجة حرارة طبقة المياه السطحية في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، التي لها تأثير ملحوظ في المناخ)، وسوف تنتهي في مرحلة النينا (نظيرة مرحلة النينو الأكثر برودة). أي أن سنة 2021 المقبلة قد تكون أكثر برودة من السنة الحالية".

وأشار موخوف، إلى أنه في السنوات المماثلة لـ 2020 ستحصل أحداث مناخية شاذة مقارنة بالسنوات التي تكون فيها النينو والنينا في مراحل محايدة

المصدر: نوفوستي