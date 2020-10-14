الجيش الأمريكي يتسلم نماذج اختبارية من الدبابات الخفيفة المسيرة (فيديو)

يتسلم الجيش الأمريكي نهاية العام الجاري 4 نماذج اختبارية من الدبابات الخفيفة المسيرة .

وأفادت بوابة Military. com الإلكترونية الأمريكية بأن شركة Textron Systems ستورد كذلك إلى الجيش الأمريكي نماذج كهربائية من الدبابات الخالية من برج مدرع.

وتم الكشف عن تلك الدبابات المسماة بـ "إم – 5" لأول مرة في معرض AUSA-2019 بواشطن حيث أعلن أن الدبابة المسيرة تزن 10 أطنان ومزودة بمحركات ديزل ومحركات هجينة.

وتتميز تلك الدبابات بقابلية فائقة للمناورة وخفة الحركة. ويفترض أن تزود بأسلحة خفيفة ومدفع أوتوماتيكي ومنظومة مضادة للدبابات من طراز "جافلين" للجيل الثالث ومنظومة للدفاع الجوي، فضلا عن أجهزة خاصة.

ويمكن استخدامها كدبابات الدعم الناري والاستطلاع ضمن ترتيب قتالي. كما يمكن استخدامها كدبابات منفردة.

وتنقل " إم – 5" من جبهة إلى أخرى بواسطة طائرات النقل العسكري C-130 Hercules ومروحيات الإنزال الجوي CH-47 Chinook .

يذكر أن وحدات القوات البرية الروسية تزود حاليا بروبوتات "أوران – 9" المقاتلة وذلك بعد اختبارها في الظروف الميدانية.

أما شركة "كلاشينكوف" فتعمل على تصنيع روبوتات "سوراتنيك" العسكرية.

سلاح روسيا