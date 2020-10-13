الصينيون يكتشفون بروتينا قادرا على حماية النباتات من الفيروسات الخطيرة

أفادت وكالة Xinhua الصينية بأن العلماء الصينيين اكتشفوا بروتينا محوريا قادرا على منع الخلايا الجذعية من إنتاج بروتينات فيروسية.

وسمح اكتشاف العلماء في جامعة العلم والتكنولوجيات الصينية والبحث الذي أجروه بإدراك آلية وقاية الخلايا الجذعية من الفيروسات.

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وقال البروفيسور، جاو جون، الذي ترأس الدراسة إن نتائج بحثهم يمكن أن تساعد في إيجاد سبل جديدة في حل مشكلة ارتفاع صمود المزروعات أمام الفيروسات وذلك بغية ضمان الأمن الغذائي العام.

وأوضح البروفيسور أن الفيروس هو شكل بسيط من الحياة بمقدوره الاستيلاء على "خط تجميع البروتينات" لاستنساخ نفسه وأضاف أن فريقه اكتشف بروتينا مسمى بـ Wuschel يستطيع تعطيل تلك العملية الخطيرة.

وقالت الوكالة إن البحوث التي أجراها العلماء لاحقا أظهرت أن بروتين Wuschel قادر على مقاومة الفيروسات في أنواع أخرى من الخلايا.

ويعتزم العلماء الصينيون انطلاقا من نتائج بحوثهم إنماء أنواع جديدة من النباتات التي تستطيع مقاومة الفيروسات. وقال جاو جون:" إننا نأمل بتطبيق النتائج العلمية التي أاحرزناها على عدد كبير من المزروعات كي تكتسب مناعة للفيروسات.

المصدر: تاس