روسيا تعتمد آليات جديدة في تطوير الغواصات

أعلن مصنع "سيفماش" التابع للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أن الخبراء فيه يستعدون لإدخال تقنيات جديدة على صناعة الغواصات.

وأشارت الخدمة الصحفية للمصنع إلى "أن الاستعدادات جارية في سيفماش لاعتماد التقنية المعيارية الجديدة في بناء الغواصات النووية الروسية، وأن هذه التقنية ستساعد على تجميع الغواصات باستخدام كتل كبيرة مجهزة بالمعدات، الأمر الذي سيسهل عملية بناء الغواصات ويقلل من الاعتماد على اليد العاملة في عمليات التجميع، ويسرع من عملية بناء الغواصة".

وتبعا لـ "سيفماش" فإن التقنيات المعتمدة في بناء الغواصات في روسيا حاليا بما فيها غواصات الجيل الثالث النووية تعتمد على تجميع جسم الغواصة من كتل أساسية، وبعد اكتمال تشكيل الهيكل يتم تفكيكه من جديد لتخضع كتله لعدة اختبارات، ويعاد تجميعها مرة أخرى، مايطيل من فترة بناء الغواصة، أما تقنيات المعايير الجديدة فستوفر الكثير من الوقت والجهد والتكاليف، وستساعد على القيام بعمليات البناء الأساسية للغواصات في ورشات عمل خاصة.

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ولاعتماد التقنيات الجديدة في بناء الغواصات سيتخذ مصنع "سيفماش" العديد من الإجراءات، منها تحديث المرافق وأماكن الإنتاج، وبناء منشآت إنتاج جديدة، ليكون أول مصنع روسي يعمل على بناء الغواصات بهذه الآليات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "سيفماش" بدأ منذ عام 2016 بدراسة مشروع لتطوير تقنيات معيارية جديدة في بناء الغواصات النووية، وتحت إشراف المدير العام للمصنع، ميخائيل بودنيتشينكو، وبمشاركة العديد من مصممي الغواصات في روسيا.

المصدر: سلاح روسيا