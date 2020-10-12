علماء روس يكشفون عن سبب نفوق الحيوانات البحرية في كامتشاتكا الروسية

أعلن نائب رئيس أكاديمية العلوم الروسية، أندريه أندريانوف، أن سبب النفوق الجماعي للحيوانات البحرية في مياه شبه جزيرة كامتشاتكا يعود إلى سم تنتجه أعشاب البحر المجهرية Gymnodinium.

توصل الخبراء الروس إلى هذه النتيجة بعد تحليل عينات الماء.

Aleksandr Piragis

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وقال العالم:" سجلت كثافة عالية من سم العشب البحري الذي ينتمي إلى صنف Gymnodinium ، مع العلم أنه يتحمل المسؤولية عن إنتاج كميات كبيرة من مختلف السموم وخاصة تلك التي تؤثر على اللافقاريات".

وقد أجرى مختبر الوراثة في مركز "جرمونسكي" لعلم الأحياء البحرية تحليلا وراثيا لتلك الأعشاب البحرية المجهرية. وقال رئيس مختبر البيئة وبيولوجيا الحيوانات البحرية في الجامعة الفيدرالية للشرق الأقصى، كيريل فينيكوف، إن السموم الخطيرة التي تنتجها أعشاب البحر قد تقع في طبقات الماء القريبة من قعر البحر نتيجة دواران الماء أو نتيجة نزولها إلى أعماق البحر أو ترسبها.

يذكر أن ممارسي رياضة ركوب الأمواج كانوا أول من أبلغوا عن المشكلات البيئية في المحيط الهادئ بمياه كامتشاكا، وكانوا قد تشككوا من حرقان غير طبيعي في العيون بعد ملامسة الماء بالقرب من شاطئ كامتشاتكا.

ونشرت شبكة الإنترنت مطلع أكتوبر الجاري صورا فوتوغرافية أولى، أظهرت حيوانات بحرية ميتة قذف بها البحر إلى الشاطئ بالقرب من مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي الروسية بشمال شرق روسيا.

المصدر: نوفوستي