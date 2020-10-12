القوات الخاصة الروسية تجري تدريبات للقبض على عصابات مسلحة (فيديو)

نشرت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو تظهر جانبا من تدريبات القوات الخاصة في الجيش للتعامل مع العصابات المسلحة والخارجين عن القانون.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المقاطع صورت خلال تدريبات أجرتها مؤخرا فرق عسكرية تابعة لقوات المنطقة المركزية في الجيش الروسي.

وبعد أن تلقت فرق القوات الخاصة معلومات عن وجود عصابات مسلحة مفترضة في إحدى مناطق نوفوسيبيرسك توجهت الفرق إلى المكان مدعومة بعربات مصفحة، وأجرت مسحا للمنطقة عبر طائرات مسيرة، ثم داهمت المكان ولاحقت أفراد العصابة الذين حاولوا الفرار باستخدام سيارات مدنية .

وشارك في التدريبات المذكورة تبعا لوزارة الدفاع الروسية أكثر من 300 جندي، واستخدمت أكثر من 40 عربة وآلية، واعتمد الجنود في تنفيذ المهمات الموكلة إليهم على طائرات "تاخيون" المسيرة روسية الصنع، وأنظمة Ironia الروسية الحديثة المزودة بتقنيات بصرية وتقنيات رؤية ليلية.

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وكانت قناة زفيزدا التابعة لوزارة الدفاع الروسية قد نشرت أيضا مقاطع فيديو أظهرت فيها تدريبات عسكرية أجرتها فرق الاقتحام في الجيش الروسي في منطقة خاباروفسك، تمرنت فيها الفرق على اقتحام مواقع تحصن العدو المفترض في المباني.

المصدر: سلاح روسيا