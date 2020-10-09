"سبيس إكس" تعرض على البنتاغون نقل الحمولة العسكرية عن طريق الفضاء

يتوقع أن تعرض شركة "سبيس إكس" الأمريكية عام 2021 على البنتاغون إمكاناتها بشأن نقل الحمولة العسكرية عن طريق مدار الأرض.

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وقالت صحيفة C4ISRNET إن المقصود بالأمر هو نقل الحمولة من مكان إلى آخر عبر الفضاء. وأضافت أن البنتاغون معني باستخدام صواريخ ومركبات "سبيس إكس" لنقل حمولة بوزن 80 طنا من موقع إلى آخر في الكوكب وأوضحت أن تلك العملية يمكن مقارنتها بإمكانات طائرة النقل الاستراتيجية الأمريكية C-17 Globemaster III.

وأشارت الصحيفة إلى أن استخدام الإمكانات الفضائية العسكرية لا يتطلب الحصول على ترخيص بالتحليق فوق أراضي بلدان أخرى، كما هو الحال عند قيام الطائرات العسكرية برحلات جوية فوقها.

المصدر: لينتا. رو