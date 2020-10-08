الشرطة الروسية تنشر فيديو لمسدسها الجديد

نشرت وزارة الدفاع الروسية على موقعها مقطع فيديو أظهر مسدس "ليبيديف " الجديد من تصنيع شركة "كلاشينكوف" والذي ستزود به أجهزة الشرطة الروسية كلها.

وسيحل "ليبيديف" عيار 9*19 محل مسدس "ماكاروف" القديم الذي يتسع مخزنه لـ8 طلقات فقط.

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يذكر أن وزن المسدس بمخزنه الفارغ الذي يمكن أن يتسع لـ14 طلقة، بلغ 720 غراما. ويمكن لمستخدمه أن يستبدل ماسورته بأخرى أطول. كما بمقدوره تركيب شعيرة أو جهازا خاصا للتسديد.

ويبلغ طول ماسورته 92 ملم. أما طول المسدس ككل فبلغ 180 ملم.

جدير بالذكر أن مدير عام شركة "كلاشينكوف، دميتري تاراسوف، كان قد أعلن نهاية أغسطس الماضي أن الاختبارات الحكومية للمسدس قد انتهت، بما فيها تلك التي جرت في ظروف الطقس القاسية. ويتوقع أن ينطلق الإنتاج الصناعي للمسدس في نوفمبر المقبل.

جدير بالذكر أن مسدس "ليبيديف" الجديد ستزود بها أجهزة الأمن الروسية كلها.

المصدر: لينتا. رو