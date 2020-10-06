أسطول البحر الأسود الروسي يتجهز بسفن جديدة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن أسطول البحر الأسود التابع لجيش البلاد سيحصل على مجموعة سفن جديدة، منها سفينة سيتسلمها قريبا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة "وقعت وزارة الدفاع الروسية في 30 سبتمبر الفائت عقدا مع مصنع فيمبل الروسي لاستلام سفينة نقل حديثة تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 1496M1E لصالح أسطول البحر الأسود التابع لجيش البلاد".

وقال بيان صادر عن المصنع" السفينة التي تحمل الرمز 01412 اجتازت جميع الاختبارات الحكومية المطلوبة، وقريبا ستغادر مصنعنا لتتجه إلى البحر الأسود ليتم تسليمها.. خلال تطويرنا لهذه السفينة راعينا جميع المتطلبات ورغبات قوات حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفدرالية الروسية، السفينة مصممة للقيام بمهمات الدوريات قرب المناطق الساحلية، ومجهزة بأحدث معدات الاتصال والملاحة".

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وأشار البيان إلى أن السفينة مجهزة بمعدات تساعد على قطر سفن أخرى تصل حمولتها إلى 500 طن، وبسرعة 4 عقد بحرية، كما يمكنها العمل كسفينة لنقل الناس وعمال الموانئ في المناطق البحرية القريبة من الشواطئ، وباستطاعتها نقل حمولات تصل إلى 8 أطنان على متنها أيضا.

المصدر: سلاح روسيا