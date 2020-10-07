مجلة أمريكية تقيم مواصفات صاروخ "جو - جو" تحمله "سو-57"

تحدثت مجلة Military Watch الأمريكية عن مميزات صاروخ " إر – 77 إم" الروسي المطور الذي تسلح به مقاتلات "سو- 57" الروسية للجيل الخامس.

وتعتبر المجلة أن صاروخ "جو – جو" الروسي الجديد الذي تزود به "سو- 57" خطير وبمقدوره تغيير قواعد القتال في المعركة الجوية.

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وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن الصاروخ الروسي الجديد تم تصميمه على أساس صاروخ "جو - جو" القديم من طراز "إر – 77" الذي تقل فاعليته عن فاعلية الصاروخين:

AIM-120D الأمريكي وPL-15 الصيني. أما النموذج المطور للصاروخ الروسي فيزيل الفرق في القدرة النارية بين "سو- 57" والمقاتلات الأمريكية والصينية للجيل الخامس.

وقالت المجلة إن الصاروخ الروسي قادر على إصابة الأهداف على مسافة 193 كيلومترا، ما يزيد عما هو عليه لدي صاروخ AIM-120D الأمريكي الذي يبلغ مدى عمله 180 كيلومترا فقط.

المصدر: سلاح روسيا