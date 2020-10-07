 
مباشر

مجلة أمريكية تقيم مواصفات صاروخ "جو - جو" تحمله "سو-57"

العلوم والتكنولوجيا

مجلة أمريكية تقيم مواصفات صاروخ
Sputnik Aleksey Kudenko
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ovkx

تحدثت مجلة Military Watch الأمريكية عن مميزات صاروخ " إر – 77 إم" الروسي المطور الذي تسلح به مقاتلات "سو- 57" الروسية للجيل الخامس.

وتعتبر المجلة أن صاروخ "جو – جو" الروسي الجديد الذي تزود به "سو- 57" خطير وبمقدوره تغيير قواعد القتال في المعركة الجوية.

إقرأ المزيد
لأول مرة.. مقاتلة
لأول مرة.. مقاتلة "سو - 57" تحلق بقمرة قيادة مفتوحة لمحاكاة حالة طارئة

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن الصاروخ الروسي الجديد تم تصميمه على أساس صاروخ "جو - جو" القديم من طراز "إر – 77" الذي تقل فاعليته عن فاعلية الصاروخين:

AIM-120D  الأمريكي وPL-15 الصيني. أما النموذج المطور للصاروخ الروسي فيزيل الفرق في القدرة النارية  بين "سو- 57"  والمقاتلات الأمريكية والصينية للجيل الخامس.

وقالت المجلة إن الصاروخ الروسي قادر على إصابة الأهداف على مسافة 193 كيلومترا، ما يزيد عما هو عليه لدي صاروخ AIM-120D الأمريكي الذي يبلغ مدى عمله 180 كيلومترا فقط.

المصدر: سلاح روسيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا