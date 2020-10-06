اكتشاف بيكا قديمة غير معروفة في منطقة بريموريه

اكتشف علماء الآاثار في كهف بالمتنزه الوطني "زيمليا ليوبارد"، نوعا جديدا من جنس الأرنبيات-بيكا، لم يكن معروفا للعلم سابقا.





والبيكا، (Ochotona)، هي ثدييات صغيرة من جنس الأرنبيات قريبة من الأرنب البري وهي من دون ذيل ولها آذان مستديرة. ولم يبق من هذه الثدييات سوى نوع واحد فقط.

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وجاء في بيان مركز البحوث الفدرالية للتنوع البيولوجي في فرع الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية، "عثر العلماء في كهف سوخايا الجيري، على بقايا البيكا القديمة يتراوح عمرها بين 10 و51 ألف سنة. وقد تم جمع هذه البقايا من الطبقتين العليا والسفلى للترسبات الجيرية في نهاية الكهف الذي يبلغ طوله21 مترا. وقد بينت نتائج تحليل هذه العظام، أنها لا تعود إلى أي من أنواع البيكا المعروفة للعلم".

ويشير العلماء، إلى أن جميع أجناس البيكا الأحفورية انقرضت في بداية العصر الجليدي قبل حوالي مليون سنة.

ويقول البروفيسور ميخائيل تيونوف، "المهم ليس وصف أنواع البيكا الثلاثة المكتشفة، بل المهم هو اكتشافها في طبقات العصر الجيري المتأخر (قبل 126 ألف سنة -11.7 ألف سنة)".

وقد سبق أن عثر العلماء في كهوف المتنزه الوطني على بقايا نوع جديد من السنجاب الطائر كبير الحجم، وبقايا حيوان وحيد القرن.

المصدر: نوفوستي