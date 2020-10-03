 
مباشر

الروبوتات تغزو صالات "الجيم".. وداعا للمدربين البشر

العلوم والتكنولوجيا

الروبوتات تغزو صالات
Sputnik vladimer vyatkin
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ov2o

رصد مقطع فيديو نشره موقع "تيك إنسيدر" الأمريكي، روبوتا آليا يدعى "كينغارو" وهو يؤدي تمارين رياضية مختلفة.

ويظهر في الفيديو الآلي "كينغارو" وهو يؤدي تمارين البطن والضغط وأنواع مختلفة من التمرين الصعبة.

ويتزايد اعتماد البشر على الروبوتات بصورة مستمرة كل يوم، وفي نفس الوقت تتسع مجالات استخدامها لتشمل أنواع من الروبوتات التي تعلم البشر أصعب التمارين الرياضية.

وبينما يتم الاعتماد على الروبوتات في أكثر الصناعات الحديثة لإنجاز المهام الموكلة إليها في وقت قياسي، تقوم روبوتات أخرى بالعمل في المطاعم والمقاهي والمحال التجارية في ظل تفشي وباء كورونا وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وقد توقع تقرير أصدرته مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس أن تحل الروبوتات المساندة محل نحو 20 مليون وظيفة في مجال التصنيع حول العالم بحلول عام 2030، أي ما يوازي 8.5% من القوى العاملة في مجال التصنيع العالمي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا