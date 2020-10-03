الروبوتات تغزو صالات "الجيم".. وداعا للمدربين البشر

رصد مقطع فيديو نشره موقع "تيك إنسيدر" الأمريكي، روبوتا آليا يدعى "كينغارو" وهو يؤدي تمارين رياضية مختلفة.

ويظهر في الفيديو الآلي "كينغارو" وهو يؤدي تمارين البطن والضغط وأنواع مختلفة من التمرين الصعبة.

This humanoid robot can do exercises pic.twitter.com/riezHVJwAN — Tech Insider (@techinsider) October 3, 2020

ويتزايد اعتماد البشر على الروبوتات بصورة مستمرة كل يوم، وفي نفس الوقت تتسع مجالات استخدامها لتشمل أنواع من الروبوتات التي تعلم البشر أصعب التمارين الرياضية.

وبينما يتم الاعتماد على الروبوتات في أكثر الصناعات الحديثة لإنجاز المهام الموكلة إليها في وقت قياسي، تقوم روبوتات أخرى بالعمل في المطاعم والمقاهي والمحال التجارية في ظل تفشي وباء كورونا وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وقد توقع تقرير أصدرته مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس أن تحل الروبوتات المساندة محل نحو 20 مليون وظيفة في مجال التصنيع حول العالم بحلول عام 2030، أي ما يوازي 8.5% من القوى العاملة في مجال التصنيع العالمي.

المصدر: وكالات