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فيديو يكشف عن تفاصيل جديدة لتصميم المسدس الرشاش "كلاشينكوف"

العلوم والتكنولوجيا

فيديو يكشف عن تفاصيل جديدة لتصميم المسدس الرشاش
Twitter.com
صورة أرشيفية
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نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو كشف عن تفاصيل استخدام المسدس الرشاش الروسي الجديد "بي بي كا – 20" (كلاشينكوف).

وأعد الخبراء في شركة "كلاشينكوف" فيديو يستغرق 50 ثانية ويسلط الضوء على بعض تفاصيل تصميم المسدس الرشاش ومواصفته أيضا.

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وبلغ طول المسدس الرشاش المزود بأخمص قابل للطي 640 – 700 ملم، طول ماسورته 233 ملم، وزنه 3.65 كيلوغرام.

ويستخدم المسدس الرشاش طلقات عيار 9x19 LUGER. ويتسع مخزنه لـ30 طلقة.

تم تصميم السلاح الجديد على أساس المسدس الرشاش "فيتياز – إس إن" الذي يستخدمه حاليا أفراد الوحدات الخاصة في أجهزة الأمن الروسية.

يختلف "بي بي كا - 20" عن سابقه "بي بي كا - 19" (فيتياز) بوجود أخمص مريح وقابل للطي تزود به كذلك نماذج "كلاشينكوف" مثل "آكا - 12" و"آكا - 19" و"إر بي إل - 20" وغيرها. 

ويتوفر في "بي بي كا- 20" كاتم صوت عضوي من شأنه إخماد الوميض الناتج عن إطلاق النيران وتخفيف المردود، فضلا عن تخفيف الصوت.

المصدر: سلاح روسيا

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