باحثون: المقابس الذكية في البيوت.. قنابل موقوتة

حذر باحثون من أن المقابس الذكية تجعل منزل المستخدم عرضة للقرصنة الإلكترونية، وقد تمكن الهاكرز من إشعال الحرائق في المنزل.

وتتيح المقابس الذكية المتصلة في الإنترنت للمستخدمين إمكانية تشغيل الأجهزة وإيقافها عن بعد عبر تطبيق على هواتفهم الذكية.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن معظم المقابس الذكية الشائعة والتي تقدمها الشركات الكبرى مثل TP-Link و Hive و Hictkon، بها ثغرات تجعلها شديدة الخطورة.

ووجد فريق من الباحثين بمركز ويتش" السيبراني، أن أحد أنواع المقابس التي تبيعها شركة Hictkon، "خطير جدا" ويمكن أن يتسبب في حريق كبير، لدرجة أنه لا ينبغي أن يباع من الأساس.

واكتشف الباحثون ثغرات في العديد من المقابس الذكية في شركات أقل شهرة مثل Meross وAjax، لافتين إلى أن هذه الثغرات كافية لإحداث حريق أو انفجار الجهاز المتصل بها، إذا ما تعرضت لهجوم سيبراني.

ودعا الباحثون لتدخل الحكومات في صناعة المقابس الذكية، وفرض مزيد من الرقابة وضوابط السلامة.

وقالت كيت بيفان من مركز ويتش: "ينبغي سن التشريعات الحكومية للتعامل مع المنتجات غير الآمنة دون تأخير، ويجب أن تدعمها هيئة إنفاذ قادرة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الأجهزة".

المصدر: "ديلي ميل" البريطانية