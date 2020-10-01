قوات الاستطلاع في الجيش الروسي تستعرض إمكانياتها أرضا وجوا

تداولت وسائل إعلام روسية فيديوهات تظهر جانبا من التدريبات التي أجرتها قوات الاستطلاع في جيش البلاد بمناسبة الذكرى 470 على تأسيس قواته البرية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن وحدات من الجيش الروسي أجرت تدريبات عسكرية في منطقة نيجني نوفغورود، تم خلالها تنفيذ أكثر من 2000 مهمة عسكرية وعمليات لإطلاق النار نحو مواقع العدو المفترض، باستخدام الدبابات وسلاح المدفعية والبنادق والأسلحة الآلية ومدافع الهاون، وبمساندة طائرات من سلاح الجو.

وفي إطار التدريبات توجهت فرق القوات البرية وفرق الاستطلاع العسكري إلى منطقة تواجد العدو المفترض، واستولت الوحدات على مواقع العدو مدعومة بالدبابات والأسلحة الآلية ومدافع Msta-S وراجمات "أوراغان" و"غراد" الصاروخية، تحت غطاء جوي من مروحيات "التمساح الطائر" Mi-24، ونفذت عمليات إنزال جوي للجنود من مروحيات "مي-8" بالاعتماد على مظلات D-10 العسكرية الروسية.

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وأجريت هذه التدريبات بإشراف قائد سلاح الدبابات في قوات المنطقة الغربية بالجيش الروسي، سيرغي كيسيل، وشارك فيها أكثر من 3500 عسكري، وما يزيد عن 700 وحدة وآلية عسكرية.

المصدر: سلاح روسيا