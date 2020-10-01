فيديو يكشف قدرة خارقة هائلة لبندقيتي قنص روسيتين

هل يمكن أن يتحمل الزجاج المقاوم للرصاص من الدرجة الثالثة الذي تزودت به المدرعات الحديثة رصاصة أطلقتها بندقية قنص؟

وقد أجرى الصحفيون والخبراء في قناة "غيلزا" التلفزيونية الروسية تجربة بندقيتي القنص روسيتي الصنع وصوروا مقطع فيديو أظهر تلك التجربة.

وتعد بندقية القنص "سيفاستوبول" (DXL-4 ) عيار 13.5 ملم من أقوى البنادق في العالم وبمقدور رصاصتها إصابة الهدف على مسافة تزيد عن 2.5 كيلومتر، حيث تبلغ سرعة الرصاصة 900 متر في الثانية.

وتسببت إصابة سيارة نقل الأموال برصاص البندقية في ظهور شقوق على الزجاج المقاوم للرصاص ذي عدة طبقات وذلك بعد أن عبرت رصاصة البندقية طبقات الزجاج كلها.

أما سترة مدرعة ترتديها دمية فلم تتحمل قوة الرصاصة.

أما بندقية القنص " فوزميزدي" (DXL-3) عيار 338 Lapua Magnum التي عرضها الفيديو فترمي إلى مسافة 1800 متر. ويصنع أخمصها من الألومينيوم. وتبلغ سرعة رصاصتها 900 متر في الثانية. وتتميز تلك البندقية بدقة فائقة في إصابة الهدف.

المصدر" سلاح روسيا