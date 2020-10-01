الكشف عن مشروع تقني للمروحية الروسية الهجينة

لا يزال المهندسون الروس يعملون على تصميم مروحية مزودة بمحرك عامل بالوقود الهجين أو بالأحرى بالكهرباء والبنزين.

وقد تم إعداد مشروع تقني للمروحية الهجينة يتماشى مع المستوى العلمي التقني لتطور المروحيات في العقدين القادمين.

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صرح بذلك ناطق باسم مؤسسة البحوث العلمية الواعدة وقال إن شركة "مروحيات روسيا" هي جهة تولت تصميم تلك المروحية التي يجب أن تكون قادرة على منافسة مروحيات "سيكورسكي" الأمريكية الهجينة من حيث سرعتها ومدى عملها وفترة البقاء في الجو.

وسيتم تحقيق تلك المواصفات بفضل استخدام المحرك الهجين وأجهزة نقل الحركة الميكانيكية الكهربائية والذكاء الاصطناعي الذي يتحكم فيها.

ومن مميزات المروحية الجديدة تخفيها عن الرادارات المعادية.

وقال مصدر في مجمع الصناعات الحربية الروسية في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن الرؤوس القتالية الموجهة ذاتيا في صواريخ أرض – جو، شأنها شأن الرادارات الحرارية، ترد عادة على الحرارة المرتفعة التي يطلقها محرك المروحية الكلاسيكية. أما المحرك الهجين فلا يصدر حرارة إلا نادرا. وسيحل محله مستقبلا محرك كهربائي لا يستخدم أبدا الوقود الكلاسيكي.

وستساعد كل تلك الأمور المروحيات الهجينة والكهربائية في حال انقطاع الإمدادات، بما في ذلك النفط، في حروب المستقبل.

ويمكن استخدام المروحية الهجينة كذلك لإجلاء الجرحى من ميدان القتال وفي عمليات الإنقاذ حيث تقطع المروحية مسافة 50 كيلومترا خلال 7 دقائق ويمكن أن تبقى في الجو لمدة 7 ساعات.

المصدر: سلاح روسيا