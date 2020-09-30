مسؤول روسي: ضبط مكاو أجنبية الصنع مزودة بأجهزة تنصت

أعلن مدير صناعة الإلكترونيات بوزارة الصناعة والتجارة الروسية، فاسيلي شباك، أنه تم العثور في روسيا على مكاو أجنبية الصنع مزودة بأجهزة تنصت مزروعة بداخلها.

وقال شباك للصحفيين، اليوم الأربعاء: "هناك تجهيزات مزروعة بالفعل. لقد رأينا مكواة أو مكواتين وبها ميكروفونات. إنها مكواة عادية وبداخلها ميكروفون.. بالتالي لا بد من وجود (وسيلة اتصال) من أجل استقبال ما يتم تسجيله بواسطة هذا الميكروفون".

وأضاف المسؤول أن زرع أجهزة تنصت في أدوات كهربائية ليس خيالا بل حقيقة.

المصدر: نوفوستي