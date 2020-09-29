الصين تستعرض أحدث مركباتها الكهربائية الطائرة

أزاحت شركة Xpeng الصينية الستار خلال معرض بكين للسيارات عن مركبة طائرة صديقة للبيئة.

وتبعا للخبراء في Xpeng فإن مركبة Kiwigogo الجديدة صممت لتعمل كوسيلة نقل تعتمد على الطاقة الكهربائية، زودت بمقاعد لتحمل راكبين فقط، وتحلق بهما على ارتفاعات تتراوح ما بين 5 أمتار و 25 مترا، لتعمل في المستقبل كتاكسي طائر يخفف من الازدحامات المرورية على الطرقات.

وجهزت هذه المركبة بهيكل معدني خفيف الوزن، و8 مراوح صغيرة تساعدها على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي مثل المروحيات، لكنها لم تحصل على عجلات للحركة على الأرض مثل السيارات.

وتبعا للمعلومات فإن عدة شركات عالمية كبرى ساهمت في مشروع تطوير Kiwigogo، واستثمرت فيه نحو 1.7 مليار دولار، منها شركتا Alibaba و Foxconn، وتعمل شركة Xpeng حاليا على دراسة الجدوى الاقتصادية من إطلاق هذه المركبات.

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وتملك Xpeng خبرة لا بأس بها في عالم تطوير المركبات الصديقة للبيئة، فمنذ عام 2014 أنتجت هذه الشركة نموذجين من السيارات الكهربائية، هي سيارة G3 رباعية الدفع، وسيارة سيدان من طراز P7.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا