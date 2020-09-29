حاملات المروحيات الروسية تزود بمروحيات بحرية جديدة

يمكن أن تتوزع مروحيات "مينوغا" الروسية الواعدة في المستقبل على متن حاملتي المروحيات الجاري بناؤهما حاليا في القرم.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية مدير عام شركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغينسكي.

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وقال :" إننا وقعنا مع وزارة الدفاع الروسية على هامش منتدى "الجيش – 2020" نهاية أغسطس الماضي اتفاقية تصميم مروحية "مينوغا" البحرية المستقبلية. ويرجح أن تحملها حاملتا المروحيات "إيفان روغوغ" و" ميتروفان موسكالينكو" اللتان تبنيان في الوقت الراهن في شبه جزيرة القرم".

وقال، بوغينسكي إن "مينوغا" يجب أن تحل مستقبلا محل مروحية "كا – 27" البحرية متعددة المهام التي تستخدمها حاليا سفن البحرية الروسية وقواتها الساحلية مشيرا إلى أن أول نموذج اختباري للمروحية سيظهر بعد 5 أعوام وقد يكون مأهولا أو غير مأهول.

وستخصص المروحية، حسب بوغينسكي، لاكتشاف الغواصات وتعقبها وتدميرها في البحر. وسيكون معيارها مناسبا لأبعاد حاملة المروحيات. أما أسلحتها فستختلف وفقا لمهامها.

يذكر أن بناء حاملتي المروحيات الروسيتين الواعدتين "إيفان روغوغ" و" ميتروفان موسكالينكو" انطلق في 20 يوليو الماضي في مصنع ميناء كيرتش بالقرم.

وحسب وكالة "تاس" فإن أزاحة حاملة المروحيات بلغت 30 ألف طن، طول سطحها الصالح لهبوط وإقلاع المروحية 220 مترا.

وبمقدور كل سفينة أن تحمل 16 مروحية ضاربة وألف جندي مسلح.

المصدر: تاس