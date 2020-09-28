 أجهزة التصوير الحراري تساعد الدبابات على التصدي لهجوم ليلي من "الخصم"

تمكنت دبابات تابعة للدائرة العسكرية الروسية المركزية، من صد هجوم ليلي لخصم مفترض، خلال تدريب تكتيكي في مقاطعة أورينبورغ، مع استخدام أجهزة التصوير الحراري.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أطقم دبابات T-72B3، استخدمت أجهزة التصوير الحراري من نوع Sosna-U، وهو ما سمح لها باكتشاف الأهداف المعادية المفترضة على مسافة تصل إلى 3 كم، ومن ثم قصف هذه الأهداف بمدافع من عيار 125 ملم.

في نفس الوقت، حاول العدو المفترض اختراق الدفاعات، بمساعدة الآليات الثقيلة المدرعة وقذائف الهاون. لكن الطائرات بدون طيار الصديقة، لم تسمح له القيام بذلك، لأنها تمكنت من تحديد مواقع "الأعداء" في الوقت المناسب.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن الدبابات الصديقة، تلقت الدعم من مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز Msta-S.

وجرت مناورات "القوقاز 2020" في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر، في أراضي المنطقة العسكرية الجنوبية وفي البحر الأسود وبحر قزوين، تحت قيادة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف.

​وشارك فيها نحو 80 ألف شخص بينهم عناصر وزارة الطوارئ والحرس الوطني، بالإضافة إلى نحو 1000 عسكري من أرمينيا وبيلاروس وإيران والصين وميانمار وباكستان.

وفي يوم 25 سبتمبر، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ميدان تدريب كابوستين يار في مقاطعة أستراخان جنوبي البلاد، حيث راقب المرحلة الرئيسية من التدريبات الاستراتيجية "القوقاز – 2020".

المصدر: إزفيستيا