أول وأكبر طائرة تجارية تقلع وتحلق لـ 20 دقيقة بنجاح باستخدام طاقة الهيدروجين

حققت شركة "زيرو آفيا" الأمريكية-البريطانية اختراقا تكنولوجيا ثوريا بنجاحها في تجريب طائرة مدنية تتسع لـ 6 ركاب تعمل بالهيدروجين بدلا من الوقود التقليدي المضر بالبيئة.

أقلعت الطائرة الصغيرة "بايبر آم" الخميس الماضي من مطار كرانفيلد في بيدفوردشاير في إنجلترا بالمملكة المتحدة وحلقت لمدة 20 دقيقة في سماء المنطقة، وعادت إلى المطار بنجاح تام مثيرة رضا السلطات البريطانية التي راهنت على مشروع شركة "زيرو آفيا" بتقديمها إياها دعما ماليا بقيمة 2,7 مليون جنيه إسترليني في شهر سبتمبر 2019.

وأعربت شركة "زيرو آفيا"، المتخصصة في إنتاج الطائرات التجارية الصغيرة ونظيراتها المستخدمة في القطاع الفلاحي والتي تأسست في سنة 2017، عن أملها في تبني شركات الطيران عبر العالم للتكنولوجيا الجديدة من أجل طيران خال من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول سنة 2023.

الرئيس المدير العام لشركة "زيرو آفيا" فال مفتاخوف يبشر المسافرين بقدرتهم قريبا على السفر على متن طائرات "دون انبعاثات"، على حد قوله، للغازات الدفيئة.

ويكمن الاختراق التكنولوجي في تحقيق إمكانية تشغيل الطائرات بوقود نظيف بشكل مطلق صادر عن تحويل الهيدروجين الموجود في الجو، بمزجه بالأوكسجين، إلى طاقة كهربائية، مما يفتح آفاقا واسعة لإحداث ثورة في تاريخ الطيران حيث يرجح أن يتحول تدريجيا إلى الطاقة الجديدة الهيدروجينية.

تبدو هذه الآفاق جدية بعد التجارب والابتكارات التي تتوالى منذ سنوات في مجال تشغيل سيارات وأجهزة أخرى بالطاقة الهيدروجينة، فضلا عن إعلان شركة "إيربيس" الأوروبية قبل أيام عن مشروعها لإنتاج طائرات تجارية مدنية بحلول العام 2035.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية وبريطانية