سلاح الجو الأمريكي يكشف عن مجسم لمقاتلة الجيل السادس

كشف سلاح الجو الأمريكي رسميا عن مجسم اختباري تصميمي لمقاتلة F/A-XX من الجيل السادس والتي يتم تصميمها في إطار برنامج NGAD .

تختلف المقاتلة الجديدة كثيرا عن سابقتيها "إف – 35" و"إف – 22" للجيل الخامس.

إلا أن المجسم الذي كشف عنه يعتبر بحسب سلاح الجو الأمريكي، نموذجا استعراضيا فقط.

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ولديه هيكل مثلث خال عن مجموعة ذيل. وتم تصميم F/A-XX كمقاتلة ذات كرسيين، ما يؤكد بشكل غير مباشر على فكرة استخدامها لقيادة الدرونات. والطيار الثاني هو الذي يقوم بأداء تلك الوظيفة.

ويعتقد مصممو الطائرة أن نموذجها غير المأهول يمكن أن يبقى في الجو لمدة 50 ساعة.

ورأى البعض أن النموذج الاختباري الذي تم كشفه يشبه طائرة الأفلام الخيالية وبصورة خاصة فيلم المخرج رودريغو آفيلا.

ويرى الخبير في شركة Eagle Dynamics أن طائرات الجيل السادس يجب أن تختلف عن سابقاتها للجيل الخامس بأنها غير مأهولة، ما يضمن بقاء الطيار على قيد الحياة. ويسهل هذا الأمر إلى حد بعيد مهمة المهندسين في تصميم مقاتلة متعددة المهام.

أما العالم في جامعة "جوكوفسكي" الجوية الفضائية الروسية، بافيل سوليانكا، فيرى أن المحرك القوي مشكلة يحلها مصممو مقاتلة الجيل السادس، مع العلم أنها يجب أن تنتج قوة لبلوغ السرعة فرط الصوتية. وقال العالم الروسي إن هناك فرقا كبيرا بين النموذج الاختباري والمقاتلة الحقيقية.

المصدر: سلاح روسيا