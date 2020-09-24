مناورات "قوقاز - 2020" تكشف عن عربة روسية جديدة محمولة جوا

كشف منتدى الجيش – 2020" الذي أقيم نهاية أغسطس في ضواحي موسكو عن عربة روسية جديدة محمولة جوا مخصصة لاستخدامها من قبل قوات المظليين الروس.

وبلغ طول العربة 3960 ملم، عرضها 1600 ملم، ارتفاعها 1650 ملم. وتسمح تلك المقاييس المحدودة للعربة بأن تدخل بسهولة مروحية "مي – 8 آ إم تي شا" روسية الصنع.

تم تزويد العربة المدولبة المحمولة جوا من طراز "إم آ آ" بمحرك تربين وعزم 142 حصانا، ما يمكنها من السير بسرعة 150 كلم/ ساعة إلى مسافة 700 كيلومتر.

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ويضم طاقمها 4 أفراد.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء 23 سبتمبر مقطع فيديو أظهر استخدام تلك العربة في مناورات "قوقاز – 2020 " حيث تحملها مروحيات "مي – 8 ".

وهناك نماذج من العربة تم تسليحها برشاشات عيار 7.62 ملم و"بيتشينيغ" و"كورد" عيار 12.7 ملم. وأظهر الفيديو نماذج أخرى من العربة تحمل منصات الصواريخ المضادة للدبابات بمختلف أنواعها ومدافع الهاون عيار 120 ملم بذخائرها .

وأفادت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع الروسية بأن ميدان "كابوستين يار" للتدريب شهد الاستخدام القتالي لتلك العربة وغيرها من العربات وسيارات "باغي"، بما فيها سيارة "نيفا" العسكرية ومدرعة "تيغر"، من قبل وحدات قوات المظليين الروسية.

المصدر: سلاح روسيا