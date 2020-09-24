مناورات "القوقاز" الليلية تشهد إصابة رتل من المدرعات من بنادق القنص

شهدت مناورات "قوقاز – 2020" الليلية التي أجريت في مقاطعة فولغوغراد الروسية يوم 22 سبتمبر إطلاق نيران بنادق القنص التي أصابت رتلا من المدرعات الخفيفة للعدو الافتراضي.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن القناصين العسكريين تمكنوا من إصابة محركات العربات، ما أدى إلى تعطيلها عن العمل وإيقاف تقدم رتل المدرعات الخفيفة وذلك باستخدام بنادق القنص الثقيلة روسية الصنع من عيار 12.7 ملم من طراز "آ إي في كا".

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وأضاف الناطق أن منظومة الاستطلاع "ستريليتس" أرسلت بعد ابتعاد القناصين عن ميدان القتال معلومات دلالة الهدف إلى المدفعية الصديقة لتدمر رتل المدرعات المعطلة.

وأوضح الناطق أن بندقية القنص " آ إس في كا" لا تخصص لإصابة القوة البشرية بل لإلحاق أضرار بالمدرعات الخفيفة والناقلات والسيارات.

يذكر أن مناورات "قوقاز – 2020" تجري في 21 – 26 سبتمبر الجاري بالمنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي بقيادة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية مارشال القوات البرية، فاليري غيراسيموف.

ويشارك فيها ما يزيد عن 80 ألف عسكري يمثلون الجيش الروسي ووزارة الطوارئ الروسية وقوات الحرس الوطني الروسي، فضلا عن العسكريين من أرمينيا وبيلاروس وإيران وميانمار وباكستان.

المصدر: تاس