لأول مرة.. صحفي هندي يصور عملية إنتاج منظومة "إس - 400" للهند

نشر المحلل العسكري الهندي، شيف أرور تقريرا في فيديو سلط الضوء على عملية إنتاج منظومة "إس – 400 تريؤومف" للهند في روسيا.

وذلك في الفرع الغربي الشمالي لشركة ألماس – أنتاي" الحكومية الروسية وهو مصنع "أوبوخوف" في بطرسبورغ.

واستعرض الجزء الأول للفيلم منصة إطلاق الصواريخ من طراز "بي أو 51 بي 6 آ" التي لم يتم الكشف عنها سابقا إلا في المصنع ومركز التدريب.

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وأظهر الفيديو كذلك سلسلة من الاختبارات المناخية خضعت لها المنظومة.

وأوضح الصحفي أنه زار المصنع لأول مرة في يوليو عام 2019 . لذلك فإنه عرض في الجزء الأول للفيلم منصة إطلاق أخرى غير مخصصة للجيش الهندي.

يذكر أن توريد منظومات "إس – 400" إلى الهند سيبدأ عام 2021.

لذلك فإن إدارة المصنع أكدت على تنفيذها لكل التزاماتها. ويمكنها الإسراع في عملية الإنتاج إذا اقتضى الأمر ذلك.

وأوضح الصحفي أن وباء فيروس كورونا لم يؤخر عملية الإنتاج .

يذكر أن اتفاقية توريد 5 منظومات "إس – 400" للهند وقعت في أكتوبر عام 2018. وانطلقت عملية إنتاجها في فبراير عام 2020.

المصدر: سلاح روسيا