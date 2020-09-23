القاذفات الروسية تجري اختبارات عملية في مناورات "قوقاز-2020" (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديوهات تظهر جانبا من التدريبات التي أجرتها القاذفات الروسية لتدمير مواقع العدو الافتراضي بالأسلحة الحية خلال مناورات "قوقاز-2020" .

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مناورات "قوقاز-2020" التى تجرى حاليا في روسيا شهدت مشاركة طائرات عسكرية روسية من طراز Su-30SM و Su-25SM، وخلال التدريبات تمرنت طواقم هذه الطائرات على تدمير مواقع العدو الافتراضي بالقنابل والصواريخ الموجهة وغير الموجهة.

وحول هذه التدريبات قال الطيار العسكري الروسي، آرتور تاران: " في أحد ميادين التدريب بالقرب من فولغوغراد تمرنت طواقم قاذفات Su-25SM على القيام بعدة مهمات منها الإقلاع من المطارات العسكرية وتشكيل مجموعة من الطائرات في الجو واكتشاف منطقة العدو الافتراضي ومن ثم تدميرها بقنابل من عيار 250 و270".

وفي إطار التدريبات المذكورة أيضا حلقت مقاتلات روسية متعددة المهام من طراز SU-30SM من مطار عسكري في منطقة روستوف وبعد أقل من ساعة وصلت إلى ميدان "آشولوك" للتدريب العسكري حيث دمرت مواقع للعدو الافتراضي بقنابل تزن 250 كلغ.

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ومن جهة أخرى صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن مروحيات عسكرية هجومية من طراز "مي-28" و "كا-52" تابعة لجيش البلاد أجرت تدريبات قتالية في إطار مناورات "قوقاز-2020" في ميدان "كابوستين يار" بالقرب من أستراخان، ونفذت هجمات صاروخية على أهداف تحاكي معدات مدرعة وقوة بشرية لعدو افتراضي، باستخدام صواريخ من عيار 80 ملم والمدافع الرشاشة.

المصدر: سلاح روسيا