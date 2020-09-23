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الصين تكشف عن سفينة ثلاثية ذاتية القيادة

العلوم والتكنولوجيا

الصين تكشف عن سفينة ثلاثية ذاتية القيادة
Twitter.com
صورة أرشيفية
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كشفت البحرية الصينية عن سفينتها الحديثة ذاتية القيادة وذلك عن طريق نشر أول صورة فوتوغرافية لها على "تويتر".

وأظهرت الصورة روبوتا بحريا يقوم تصميمه على 3 أجزاء على شكل عوامات. لذلك أطلقت على الروبوت البحري تسمية "السفينة الثلاثية المسيرة".

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وقالت صحيفة dambiev  الإلكترونية الأمريكية إن طول الروبوت البحري الصيني بلغ 40 مترا، سرعته 27 عقدة بحرية.

وتم تزويده بأجهزة الملاحة ورادارات صوتية، ما دفع بالصحيفة إلى الاعتقاد أنه سيستخدم لمكافحة الغواصات والبحث عن ألغام تحت المائية.

ويعتقد كاتب مقال نشرته الصحيفة أن تصميم الروبوت الثلاثي الصيني يشبه تصميم سفينة Sea Hunter الأمريكية المسيرة التي تم إنزالها إلى البحر عام 2016 حيث بلغت سرعتها أيضا 27 عقدة بحرية وطولها 40 مترا.

المصدر: سلاح روسيا

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