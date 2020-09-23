خبراء يحددون طبيعة الهزة الأرضية في منطقة بايكال

أعلن العالمان فكتور بوكوف وبيوتر شيبالين، أن الهزة الأرضية التي وقعت في منطقة بايكال لم تكن اعتيادية وكانت قوية نسبيا.





وأشار العالمان في حديثهما لوكالة FAN الروسية للأنباء، إلى أنه لا يمكن اعتبار الهزة الأرضية التي وقعت ليلة يوم 22 سبتمبر 2020 في مقاطعة إيركوتسك اعتياديةـ لأن شدتها بلغت 5.9 درجة.

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ويقول بيوتر شيبالين، مدير معهد نظرية التنبؤ بالزلازل والجيوفيزياء الرياضية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، "كانت الهزة الأرضية قوية، وليس اعتيادية. ومع ذلك لا يمكن أن تنسب إلى الهزات القوية جدا. فمثلا في عام 2008 وقعت هزة أرضية بلغت شدتها 6.3 درجة. وهذه طاقة هائلة على الأقل أكبر بعشر مرات من الهزة الأرضية التي وقعت أمس".

ومن جانبه يشير العالم فكتور بوبكوف، من قسم توقعات الطقس في جامعة الأرصاد الجوية والمائية الحكومية الروسية، أن مثل هذه الهزات القوية نادرة الحدوث في منطقة بايكال.

وقال، "هذه هزة أرضية قوية نسبيا، ولكنها نادرة في هذه المنطقة. نحن نتوقع حدوث هزات أرضية في هذه المنطقة شدتها بحدود 3.5 درجة. لذلك يمكن اعتبار الهزة الأرضية الأخيرة قوية نسبيا".

ووفقا للتقارير الإعلامية، شعر سكان 400 مركز سكني بهذه الهزة الأرضية، التي تبعتها هزة ارتدادية خلال 15 دقيقة، التي هي ظاهرة مميزة للهزات الأرضية، ترتبط بالطاقة المنطلقة من القشرة الأرضية.

المصدر: نوفوستي