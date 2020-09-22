شركات الطيران الروسية تتسلم نهاية العام المقبل طائرة الركاب "إم إس - 21"

تتسلم شركات الطيران الروسية طائرة الركاب "إم إس – 21" الحديثة نهاية العام المقبل.

أعلن ذلك وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف في حديث أدلى به لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

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وقال إن شركة إيروفلوت" الروسية فقط طلبت بإنتاج 50 طائرة من هذا النوع. أما العدد الإجمالي لطائرات "إم إس – 21" التي ستنتج بعد عام 2021 بطلب من شركات الطيران الروسية فبلغ 170 طائرة.

وأوضح الوزير أن وباء "كوفيد – 19" أثر بلا شك على الجدول الزمني لاختبار الطائرة في إطار عملية الحصول على ترخيص باستخدامها في روسيا وأوروبا. وتم تعليق الاختبارات في مارس الماضي بسبب وباء الفيروس التاجي. وقد تم إدخال تعديلات في الجدول الزمني. ويتوقع أن تكون الطائرة جاهزة نهاية العام المقبل.

كما يتوقع أن تزود الطائرة في المستقبل بمحرك "بي دي – 14" روسي الصنع.

وأعاد الوزير إلى الأذهان أن "بي دي – 14" هو أول محرك تم تصنيعه في روسيا من المكونات الروسية منذ ثمانينيات القرن الماضي مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط التقنية والمتطلبات التي تطرحها مؤسسات الطيران الدولية.

يذكر أن "إم إس-21" هي طائرة متوسطة وقصيرة المدى للجيل الجديد تتسع لـ 211 راكبا. وقامت بأول رحلة جوية لها في مايو عام 2017.

المصدر: نوفوستي