شركة روسية تنشر فيديو عن مميزات أفضل دبابة برمائية في العالم

تعتبر دبابة "سبروت" الروسية أفضل دبابة في العالم ضمن الدبابات البرمائية.

جدير بالذكر أن الدبابات البرمائية تنتج في عدد من البلدان. وهي مدرعات خفيفة مزودة بمدافع صغيرة العيار. وتعجز غالبيتها عن عبور موانع مائية كبيرة والبقاء على سطح الماء لمدة طويلة.

أما دبابة "سبروت" الروسية فقادرة على البقاء في الماء لمدة طويلة ولديها مدفع عيار 125 ملم شأنها شأن الدبابات الثقيلة مثل "تي – 80" و"تي – 90" في الجيش الروسي أو "تيب 99 آ" في الجيش الصيني.

ولا يمكن استخدام الدبابة البرمائية التي صنعت في مدينة فولغوغراد الروسية لعبور الأنهر وغيرها من الموانع المائية فحسب بل وللمشاركة في عمليات الإنزال البحري.

وقد صورت شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية فيلما يسلط الضوء على إمكانات دبابة "سبروت إس دي إم – 1" ومظهرها الخارجي ومكوناتها الداخلية كذلك حيث يمكن الاطلاع على مقعدي قائد الدبابة والرامي وأجهزة التصويب الحديثة التي يستخدمانها وكذلك كرسي سائق الدبابة.

المصدر: سلاح روسيا