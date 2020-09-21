فريق يفوز بجائزة علمية غريبة بعد تجربة مثيرة على تمساح صيني!

حصل علماء على جائزة علمية غريبة بعد إجراء تجربة تتضمن إعطاء تمساح غاز الهيليوم ليروا أثره على الحيوان الزاحف.

ومثل البشر، ارتفعت طبقة صوت التمساح، الأمر الذي أثبت لأول مرة أن التماسيح تصدر صوتا من قنواتها الصوتية.

Boffins win bizarre science prize for giving alligator helium to see how it sounded 😱 https://t.co/wwAndsIIvP — The Sun (@TheSun) September 19, 2020

إقرأ المزيد

وحصد ستيفان ريبر وفريقه في جامعة "لوند" السويدية، جائزة Ig Nobel- التي تُمنح للاحتفال بالتجارب الغريبة أو الزهيدة.

وفي التجربة، وضعوا التمساح الصيني في خزان مغلق مملوء بمزيج من الأكسجين والهيليوم.

وقال ريبر: "دراستنا هي الأولى التي تظهر أن جميع التماسيح تبدو غريبة عند استنشاق بالون الغاز".

ومن بين الفائزين الآخرين لعام 2020 حصل فريق أمريكي-بريطاني قرر أن السكين المصنوع من البراز المجمد لا يعمل بشكل جيد، على جائزة أيضا.

وفاز الثنائي ميراندا جياكومين ونيكولاس رول، في تورنتو، نتيجة دراسة وجدت أن الحواجب "الكثيفة" هي علامة تدل على حبك لنفسك.

المصدر: ذي صن