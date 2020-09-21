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الهند.. ابتكار اختبار يتعرف على جينوم الفيروس التاجي

العلوم والتكنولوجيا

الهند.. ابتكار اختبار يتعرف على جينوم الفيروس التاجي
Reuters Danish Siddiqui
صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا في الهند، أن العلماء ابتكروا اختبارا جديدا للكشف عن الفيروس التاجي، من خلال التعرف على التسلسل الجينومي للفيروس.

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وجاء في بيان الوزارة، "اختبار Tata CRISPR، الذي ابتكره علماء معهد علم الجينوم والبيولوجيا التكاملية، حصل اليوم على موافقة المراقب العام للأدوية في الهند، بالسماح في إنتاجه تجاريا".

ويعتبر هذا الاختبار الأول من نوعه في العالم، الذي يستخدم فيه البروتين Cas9 المكيف خصيصا لاكتشاف الفيروس التاجي المسبب لمرض "كوفيد-19". وتستخدم في هذا الاختبار أحدث تكنولوجيا لتشخيص أمراض CRISPR. وتبلغ حساسية الاختبار 96% وخصوصيته 98%.

ووفقا لبيان الوزارة، يضمن هذا الاختبار دقة تفاعل البلمرة المتسلسل PCR التقليدية بفترة زمنية أسرع وأرخص وبسهولة.

ويذكر أن الهند تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بعدد الإصابات المسجلة بالفيروس التاجي. ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة الهندية تجاوزت الإصابات 5.4 مليون شخص، تعافى منهم أكثر من 4.3 وتوفي أكثر من 86 ألفا، ولا يزال أكثر من 1.01 مليون مريض يتلقون العلاج في المستشفيات.

المصدر: نوفوستي

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