"فورد" تكشف عن أول سيارة "بيك أب" كهربائية بالكامل‎ (فيديو)

كشفت شركة "فورد" الأمريكية، عن تطويرها أول سيارة "بيك أب" تعمل بالكهرباء بشكل كامل، سيتم طرحها في الأسواق قبل عام 2022.

وقالت "فورد" في حدث خاص إنها استثمرت 700 مليون دولار في منشأة إنتاج حزمة البطاريات لمشروع سيارتها الكهربائية الجديدة، مشيرة إلى أنها ستكون جزءا من مجمع التصنيع Rouge Center.

ونشرت الشركة العملاقة في مجال تصنيع السيارات فيديو تشويقيا لسيارتها الجديدة من طراز (F150) لشرح إمكانياتها، موضحة أنها زوَّدت مقدمتها بإطار ضوئي كامل على طول المقدمة، ما يعني أنها ستكون مختلفة عن مثيلاتها التي تعمل بالوقود العادي.

وبحسب موقع insideevs المختص بالسيارات، فإن الشركة ستمنح المركبة الجديدة مظهرا عصريا جديدا، وبحيث يجذب عشاق "بيك أب" فورد التقليدية.

المصدر: وكالات