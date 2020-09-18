الجيش البيلاروسي يختبر دراجة نارية عسكرية ثلاثية العجلات

وصفت بوابة Tas & Purpose الإلكترونية الأمريكية دراجة "كونونغ" النارية ثلاثية العجلات التي كشف عنها الجيش البيلاروسي بـ"دراجة قاتلة" حقيقية.

وذلك بعد نشر مقطع فيديو أظهر إمكاناتها.

وتمتلك الدراجة النارية 3 دواليب كبيرة الحجم ويركبها السائق والرامي المسلح برشاش كلاشينكوف عيار 7.62 ملم.

وتم تصنيع الدراجة النارية ليخوض طاقمها عمليات خاصة وراء الحد الأمامي للعدو وينقل الذخائر إلى ميدان القتال ويقوم بإجلاء الجرحى الذين يوضعون على حمالات مطاطية منفوخة.

وأشارت البوابة الإلكترونية إلى أن "كونونغ" تستطيع اجتياز الموانع المائية، لذلك يمكن وصفها بدراجة نارية برمائية. وبلغت سرعتها القصوى 30 كيلومترا في الساعة.

المصدر: سلاح روسيا