روسيا تطور تقنيات جديدة للبنادق والأسلحة الفردية

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة السلاح في روسيا أن الخبراء في البلاد يعملون على تصنيع تقنيات جديدة لتحسين دقة تصويب الأسلحة الفردية.

وحول الموضوع قالت مصادر في شركة "روستيخ" الروسية إن" الخبراء في الشركة يعملون حاليا على تطوير مناظير ضوئية صغيرة للتصويب، سيكون بالإمكان استعمالها مع مختلف أنواع الأسلحة الفردية، بما فيها المسدسات والبنادق الآلية والبنادق الهجومية القصيرة".

وقال رئيس قسم تطوير الأسلحة في المعهد التقني المركزي للأسلحة الدقيقة التابع لـ "روستيخ"، فاديم مالينيكوف: "إن استخدام المناظير الجديدة التي تطورها الشركة سيزيد من القدرات التكتيكية للأسلحة الصغيرة ومن قدراتها القتالية".

وأشار إلى أن "ما يميز هذه المناظير هو العملية وسهولة الاستخدام، فهي لا تحتوي على أية أجزاء أو مسامير تثبيت غير ضرورية، ويمكن تثبيتها ونزعها عن السلاح بسرعة، كما أن عمر استخدامها الافتراضي يصل إلى 30 ألف ساعة، فضلا عن أنها صممت لتعتمد على نوعين من مصادر الطاقة، وجهزت بهياكل متينة مصنوعة من خلائط معدنية خاصة لتمنحها متانة ومقاومة كبيرة للصدمات".

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وتعتمد القوات المسلحة وهيئات حماية القانون في روسيا حاليا على عدة أنواع من المناظير وأجهزة التصويب، منها أجنبية ومنها محلي الصنع مثل مناظير 1P-87 التي طورها الخبراء الروس كجزء من مشروع "راتنيك" لتجهيز جندي المستقبل الروسي.

المصدر: سلاح روسيا