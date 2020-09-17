شاهد تدريبات الجيش الروسي على تدمير أهداف معادية برا وجوا

أجرت فرق تابعة للجيش الروسي مؤخرا تدريبات عسكرية تمرنت فيها على التعامل مع الأهداف المعادية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة والآليات القتالية.

وفي إطار التدريبات المذكورة قامت فرق تابعة لقوات المنطقة العسكرية الغربية في الجيش الروسي بالتمرن على استخدام قاذفات TOS-1A الصاروخية لتدمير أهداف العدو الافتراضي في ميدان "مولينو" بمنطقة نيجني نوفغورود.

كما قامت القوات العسكرية بتدريبات لنشر نقاط صيانة للآليات العسكرية أثناء المعارك، ونفذت مهمات التمويه الدخاني لأراضي المعركة باستخدام معدات TDA.

وشارك في هذه التدريبات وفقا للمعلومات المتوفرة أكثر من 520 عسكريا، و35 ألية ومركبة عسكرية.

ومابين 10 و13 سبتمبر الجاري أيضا قامت فرق تابعة لسلاح الجو في الجيش الروسي بتدريبات تكتيكية عسكرية في عدة مقاطعات منها سمارا و سفيردلوفسك وتشيليابينسك وكورغان وكيميروفو، وشاركت في هذه التدريبات عدة أنواع من المروحيات من طراز An-26 و An-12 و Tu-134 و Mi-8AMTSh.

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وخلال التدريبات تمكنت طواقم المروحيات من اكتشاف الأهداف المعادية للعدو الافتراضي والتعامل معها بصواريخ S-8 غير الموجهة جو–أرض، وأجرت عمليات إنزال جوي للجنود من ارتفاعات وصلت إلى 50 م، وعمليات إنزال مظلي من ارتفاع 3000م.

المصدر: سلاح روسيا