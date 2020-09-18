صحيفة أمريكية تعدد مواصفات عربة "بي إم بي" الروسية " تي - 15"

قالت صحيفة The National Interest إن وسائل الإعلام لم تبد اهتماما كافيا بعربة المشاة القتالية "بي إم بي – 15" الروسية التي لا تزال بمثابة دبابة "تي – 14" ( أرماتا).

حيث بمقدور تلك العربة أن تؤثر على مستقبل الجيش الروسي، كما أثرت عليه دبابة "تي – 14".

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وذكرت الصحيفة أن "تي – 15" عبارة عن وسط بين ناقلة الأفراد المدرعة وعربة "بي إم بي". ويمكن مقارنها بدبابة Merkava الإسرائيلية المخصصة لنقل الأفراد.

وتمتلك "تي – 15" في القسم الخلفي لجسمها برجا مدرعا متحكما فيه عن بعد. أما المحرك المنصوب في مقدمة العربة فيحمي طاقمها وأفراد الإنزال .

وتم تسليح العربة بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم من طراز 2 آ 42 و الرشاش عيار 7.62 ملم ومنصتين من منظومة "كورنيت" المضادة للدبابات والتي يمكن أن تدمر حتى الدبابات المزودة بالدروع الدينامية وأجهزة الحماية النشيطة. أما نظام توجيه الصواريخ فزاد إلى حد بعيد من احتمال إصابة الهدف على مسافات تتراوح بين 150 مترا و10000 متر.

وباستطاعة "تي – 15" إطلاق النيران على بضعة أهداف في آن واحد. أما ذخائرها فتتضمن 400 قذيفة خارقة للدروع وشديدة الافجار.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى برج مدرع غير مأهول آخر يمكن نصبه في "تي – 15" وغيرها من عربات "بي إم بي". ويزود هذا البرج بمدفع عيار 57 ملم ورشاش عيار 7.62 ملم. وتتميز قذائفه بتعدد الوظائف. وبينها القذائف الموجهة والخارقة للدروع التي تسمح بإصابة المدرعات والمنشآت الميدانية وحتى الأهداف الجوية المحلقة على ارتفاع منخفض.

المصدر: سلاح روسيا