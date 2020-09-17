نتائج الدراسة الجينية الكاملة للفايكنغ

درس العلماء على مدى ست سنوات الحمض النووي للفايكنغ من الرفات الذي عثر عليه في أوروبا وغرينلاند، وتوصلوا إلى نتائج مثيرة.

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وتفيد مجلة Nature، بأنه اتضح من هذه النتائج أن الفايكنغ والاسكندافيين ليسوا مترادفين، وحتى ظاهريا لا يتشابهون كثيرا مع السويديين والنرويجيين الحاليين.

وتعني كلمة "فايكنغ" ومصدرها vikingr الاسكندنافية "قرصان"، أي أنها لا تدل على الجنسية. وقد ظهرت أولى الإشارات عن الفايكنغ في السجلات التاريخية قبل 800 عام ، بعد أن قاموا بأولى الهجمات على المستوطنات الأوروبية.

واستخدم باحثون من مختلف الدول برئاسة البروفيسور إسك ويلرسليف، من كلية سانت جون بجامعة كامبريدج ومدير مركز الجينات الوراثية في جامعة كوبنهاغن، أحدث تقنيات تسلسل الحمض النووي لإعادة بناء الجينوم الكامل لـ 442 من الفايكنغ - رجال ونساء وأطفال - من العديد من المقابر المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا وغرينلاند في هذه الدراسة.

وتعود هذه المقابر إلى فترة زمنية طويلة من العصر البرونزي حوالي 2400 سنة قبل الميلاد، إلى 1600 سنة ميلادية، ما سمح للعلماء بمتابعة التطور الجيني للفايكنغ وتحديد أصلهم.

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ويقول البروفيسور ويلرسليف، "لقد تكونت لدينا من التلفزيون والكتب، صورة لفايكنغ يختلطون ببعضهم البعض ويتاجرون ويقومون بالغزوات ويقاتلون الملوك في جميع أنحاء أوروبا. ولكن أظهرنا لأول مرة، على أساس البحوث الجينية، أن عالمهم لم يكن كذلك. وعملنا يعطي تصورات واضحة عن الفايكنغ".

وأولا، اتضح للباحثين أن مجتمع الفايكينغ تشكل في شبه الجزيرة الاسكندنافية نتيجة التدفق الكبير من الخارج. ويقول البروفيسور مارتن سيكورا من جامعة كوبنهاغن، "اكتشفنا أن الفايكنغ ليسوا مجرد اسكندنافيين في أصلهم الجيني ، لأننا وجدنا في الحمض النووي تأثيرات جينية من جنوب أوروبا وآسيا التي لم نفكر بها من قبل. ولذلك العديد من الفايكنغ داخل الدول الاسكندنافية وخارجها لهم أصول غير اسكندنافية".

وثانيا، الفايكنغ من المقابر المعروفة في اسكتلندا كانوا من السكان الأصليين (البيكتون -Picts)، وكانوا يشبهون الفايكنغ ويتبعون تقاليدهم وعاداتهم. وبالمناسبة 6% من الحمض النووي لسكان بريطانيا من الفايكنغ، و10% لسكان السويد منهم.

وقد ثبت وراثيا أن الفايكنغ من أراضي النرويج الحالية وصلوا إلى إيرلندا وإسكتلندا وغرينلاند. وفايكنغ الدنمارك غزوا إنجلترا. وفايكنع السويد هاجموا دول البلطيق. وتضمنت العديد من حملات الفايكنغ، غارات على الأديرة والمدن الساحلية ، وكانوا ينشطون في تجارة الفراء والأنياب ودهن الفقمة.

المصدر: نوفوستي