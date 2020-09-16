اكتشاف أقدم سائل منوي حيواني حتى الآن في كهرمان عمره 100 مليون عام!

كشفت قطعة من عنبر عمرها 100 مليون عام عن أقدم عينة من السائل المنوي الحيواني على الإطلاق، وكل خلية مفردة طويلة للغاية.

والأكثر إثارة للإعجاب، أن هذا الحيوان المنوي العملاق - أكبر عدة مرات من الحيوانات المنوية البشرية - يأتي من قشريات تشبه الروبيان أصغر من بذور الخشخاش.

Oldest Animal Sperm to Date Was Just Discovered in 100-Million-Year-Old Amberhttps://t.co/8GsKNbhxlN — ScienceAlert (@ScienceAlert) September 16, 2020

وينتمي هذا النوع القديم ذو الصدفتين، الذي يبلغ 0.6 ملم فقط، إلى فئة ما تزال حية من الأنواع الدقيقة المعروفة باسم ostracods، والتي تشتهر بإيواء الحيوانات المنوية حتى عشرة أضعاف حجمها.

وقد يبدو هذا مستحيلا، ولكن عندما تلتف هذه الخلايا المجهرية وتتشابك لتصبح كرات صغيرة جدا، يمكنها الانتقال عبر الجهاز التناسلي الأنثوي بسهولة، لصد التشابك الأصغر في المنافسة.

Ancient ostracod sperms in a female. (Wang et al., Proceedings B, 2020)

وباستخدام ماسح التصوير المقطعي المحوسب الدقيق، كشف الباحثون الآن عن 39 من أقاربها من القشريات القديمة، وجميعها في شريحة الكهرمان نفسها (العنبر). والأكثر إثارة للدهشة، أن هذا المجتمع المجمد ما يزال لديه الصفات الإنجابية نفسها، التي نراها في ostracods اليوم، بما في ذلك الحيوانات المنوية العملاقة.

إقرأ المزيد

ولم يقتصر الأمر على العثور على أقاربها القدامى مع "كلاسبرز'' ذكور مماثلة، بل كانت هذه الأجسام المتحجرة تحتوي أيضا على مضخات الحيوانات المنوية، والبويضات - والأفضل من ذلك كله - أوعية إناث ممتلئة بالحيوانات المنوية.

وكتب المعدون: "تشير حقيقة أن الأوعية المنوية للإناث في حالة اتساع بسبب امتلائها بالحيوانات المنوية، إلى أن الجماع الناجح قد حدث قبل فترة وجيزة من وقوع الحيوانات في شرك الكهرمان".

ويعترف المعدون بأن قياس الخلايا الفردية في هذه الكتل المتشابكة أمر مستحيل، لكنهم يقولون إن الحيوانات المنوية يبلغ طولها 200 ميكرون (0.2 مم) على الأقل. وهذا ما لا يقل عن ثلث طول جسم المخلوق القديم. إنها أيضا أقدم عينة من الحيوانات المنوية الحيوانية من خلال لقطة طويلة. وفي حين أن أحافير ostracod أخرى منذ مائة مليون سنة، أظهرت تلميحات لأعضاء تناسلية عملاقة، لم نقم من قبل بوضع أيدينا على عينة حقيقية من هذا الوقت.

وفي عام 2014، عثر على ostracods من المياه العذبة عمرها 16 مليون عام، في كهف في أستراليا، تحتوي على حيوانات منوية بطول 1.2 ملم. ولكن العينة الجديدة التي اكتشفت في ميانمار عمرها 83 مليون سنة أقدم.

وفي كل ذلك الوقت، يبدو أن تكاثر ostracods ظل كما هو إلى حد كبير - "مثال بارز على الركود التطوري"، كما يقول المعدون.

وأثناء التكاثر الجنسي، ربما تستخدم كل من ostracods القديمة والحديثة أطرافها الخامسة مثل "الخطاف"، للإمساك بالإناث. وبمجرد أن تسيطر، يمكنها بعد ذلك إدخال نسيجها الانتصابي وضخ "حيوان منوي طويل للغاية ولكن غير متحرك"، ما يدفعه إلى أعلى قناتين طويلتين من الحيوانات المنوية في جسم الأنثى.

وبمجرد وصول هذه الحيوانات المنوية إلى الأوعية المنوية، يعتقد الفريق أنها تبدأ في التحرك، والاستقرار في "تجمع منظم" حتى تتمكن من البدء في تخصيب البويضات.

وفي حين أنه قد يبدو غير منطقي في البداية، إلا أن بعض أصغر المخلوقات على الأرض تنتج بعضا من أكبر الحيوانات المنوية. وعندما تتزاوج الإناث مع أكثر من رفيقة واحدة، يجب أن تتنافس الحيوانات المنوية؛ يعتقد العلماء أن امتلاك وحدات أكبر قد يكون أكثر فائدة.

وفي حين أن القشريات لها أصداف متكلسة خلفت وراءها سجلات أحفورية غنية، فإن العثور على الأنسجة الرخوة السليمة في الحفريات نادر للغاية.

وهذا الاكتشاف رائع حقا، ليس فقط لأن الكهرمان حافظ على الأنسجة الرخوة للعديد من الأفراد لمائة مليون سنة، ولكن أيضا بسبب كل أوجه التشابه.

ونُشرت الدراسة في مجلة Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

المصدر: ساينس ألرت