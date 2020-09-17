روسيا تعدل إحدى أشهر سفنها الحربية وتزيد من قدراتها القتالية

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن أعمال تحديث وصيانة سفينة "المارشال شابوشنيكوف" تجري بنجاح وضمن المخطط الموضوع لها.

وقال بيان صادر عن الوزارة "أجرى مؤخرا قائد أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي، سيرغي أفاكيانتس، جولة تفقدية في مركز دالازافود لصيانة السفن حيث تجري عمليات صيانة وتحديث لسفينة المارشال شابوشنيكوف، وبعد الجولة أكد أفاكيانتس أن أعمال الصيانة تجري على قدم وساق، وضمن الجدول الزمني الموضوع مسبقا".

وأضاف البيان "رافق أفاكيانتس في جولته المذكورة نائب قائد قسم التسليح في الأسطول الروسي، ألكسندر ماتفييف، وممثلون عن إدارة مركز دالازافود، وخلال الجولة تم تفقد جميع أجزاء السفينة ونوقشت الأمور التي تتعلق بسلامة طواقمها في حلالات الطوارئ أو الحرائق، وأعطيت التعليمات التي تتعلق بالمراحل النهائية للاختبارات والانتهاء من اختبارات المصنع في الوقت المحدد".

وبدأت روسيا في تطوير هذه السفينة في إطار المشروع الحكومي رقم 1155 التابع لوزارة الدفاع في البلاد، والذي أنتجت خلاله 12 سفينة قتالية ما بين عامي 1977 و1991، وتم تسليحها بمدفعي AK-100 من عيار 100 ملم، وبمدفعين آخرين من عيار 45 ملم، و4 منظومات مضادة للأهداف الجوية من نوع AK-630، ومنظومتين صاروخيتين مضادتين للسفن والأهداف البحرية من نوع Rastrub- B، وطوربيدات مضادة للغواصات، كما حصلت على منصتين لحمل مروحيات Ka-27PL، متسلحة بمنظومات لإطلاق صواريخ "تسيركون" المضادة للسفن والمركبات البحرية.

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ويبلغ طول السفن المنتجة في إطار المشروع المذكور163.5 م، ومقدار إزاحتها للمياه 7570 طنا، ويمكنها حمل طاقم من 220 شخصا والإبحار بسرعة 32 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا