شاهد تدريبات الجيش الروسي على التعامل مع الأهداف الجوية المعادية

تداولت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو تظهر جانبا من التدريبات التي أجرتها قوات الدفاع الجوي في الجيش مؤخرا للتعامل مع الأهداف المعادية.

وأشارت قناة "زفيزدا" إلى أن أكثر من 500 جندي و30 آلية عسكرية تابعين لفرق الدفاع الجوي في منطقة نارو-فومينسك بضواحي موسكو شاركوا مؤخرا في تدريبات عملية للتعامل مع الأهداف الجوية المعادية في ميدان "كولومينسكي" العسكري بمنطقة ريزان.

وخلال التدريبات تمرن العسكريون على إطلاق النار على الأهداف الجوية من منظومات "إيغلا" المحمولة وهم على متن ناقلات الجنود ومدرعات BTR-ZD التي كانت تتحرك في ميدان التدريب.

كما شاركت في التدريبات عربات منظومات Strela-10 الصاروخية، وتمكنت هي الأخرى من إصابة الأهداف أثناء سيرها في عمليات تحاكي عمليات مرافقة القوافل العسكرية.

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وتبعا للمعلومات الواردة عن وزارة الدفاع الروسية فإن "التدريبات جرت بشكل ممتاز، وتمكنت فرق الدفاع الجوي من تدمير 30 هدفا جويا معاديا للعدو الافتراضي بنجاح، وتدربت الفرق على الانتشار السريع في ميدان المعركة واستعمال الأسلحة المطلوبة بشكل عملي".

المصدر: سلاح روسيا